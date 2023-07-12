الرئيس الكوري الجنوبي: بيونج يانج ستدفع ثمن أفعالها غير القانونية

سول - (د ب ا)

قال الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الوطني بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخ باليستي طويل المدى إن بيونج يانج سوف تدفع ثمن أفعالها غير القانونية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن يون قال إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة سوف تعززان من ردعهما الممتد من خلال اجتماع المجموعة النووية الاستشارية المقرر في 18 يوليو الجاري.

وأضاف أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان سوف يقومون بتعزيز التعاون الأمني بينهم من خلال مشاركة المعلومات بشأن الصواريخ.

ويشار إلى أن يون يتواجد في ليتوانيا لحضور قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت صباح اليوم الأربعاء أن جارتها الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه بحر الشرق المعروف أيضا باسم بحر اليابان

في الوقت نفسه، ذكرت وزارة الدفاع اليابانية أن بيونج يانج أطلقت صاروخا باليستيا فيما يبدو.