الكرملين: انضمام أوكرانيا للناتو يجلب الضرر لأمن أوروبا
موسكو - (د ب أ)
حذرت روسيا من أن انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، على نحو سريع، يشكل مخاطر أمنية كبيرة على أوروبا.
ونقلت وكالة أنباء "انترفاكس" الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله، اليوم الثلاثاء: "يشكل هذا خطرا بالغا محتملا على الأمن الأوروبي."
وجاءت تصريحات بيسكوف ردا على سؤال حول ما يمكن أن يعنيه انضمام أوكرانيا للتحالف الدفاعي الغربي بصورة سريعة.
وتعد العضوية المستقبلية المحتملة لأوكرانيا في الحلف إحدى القضايا الرئيسية على جدول قمة الناتو في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، والتي تنطلق اليوم الثلاثاء، لمدة يومين.
وتطالب القيادة الأوكرانية منذ شهور بتعهدات صارمة بانضمام كييف للناتو.
وبرر الكرملين مرارا وتكرارا حرب روسيا ضد أوكرانيا بالمخاوف بشأن أمنها حال انضمت جارتها للناتو.
واتهم بيسكوف الناتو بإبداء "موقف قوي مناهض لروسيا" في الفترة التي تسبق القمة.
وقال المتحدث باسم الكرملين إن موسكو سترد بشكل سلبي على عضوية السويد المقررة في الحلف، والتي اجتازت العقبة الأخيرة عشية قمة فيلنيوس عندما وافقت تركيا على إنهاء رفضها لهذه الخطوة.
وقال بيسكوف إن روسيا ستتخذ تدابير مماثلة لتلك التي اتخذتها بعد انضمام فنلندا إلى الناتو، حيث أعلنت موسكو آنذاك عن إنشاء فيلقها العسكري في شمال غرب روسيا.
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