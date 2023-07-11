القبض على سيدتين في قضية تعنيف الأطفال داخل حضانة

وكالات

أعلنت قوى الأمن اللبنانية اليوم الثلاثاء، توقيف سيدتين في قضية تعنيف الأطفال داخل أحد دور الحضانة.

وقالت قوى الأمن الداخلي اللبناني، في تغريدة عبر حسابها بموقع "تويتر" اليوم الثلاثاء، إنه في سياق التحقيق من قبل مفرزة الجديدة القضائية على إثر انتشار فيديو هزَّ الرأي العام وأظهر استياءه حول تعرّض أطفال للضرب والتعنيف داخل أحد دور الحضانة، جرى أمس الاثنين توقيف مدعوّتَين .

في سياق التحقيق من قبل مفرزة الجديدة القضائية على أثر انتشار فيديو هزَّ الرأي العام وأظهر إستياءه حول تعرّض اطفال للضرب والتعنيف داخل احد دور الحضانة، أُوقف ليل أمس 10/7/2023 كل من المدعوّتَين د. ح. (1979) و ط. م. (1985).التحقيق مستمرّ بناءً لإشارة القضاء.#قوى_الأمن #الأمن_أمانة pic.twitter.com/RNVdBmwzmA — قوى الامن الداخلي (@LebISF) July 11, 2023

انتشرت مشاهد مرعبة ووحشيّة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمربية تدعى جيني حلو خوري، في إحدى الحضانات، وهي تقوم بتعنيف أطفال وتوجّه الضربات إليهم من دون رحمة ممّا أثار استياءً وردود فعل غاضبة على مستوى الرأي العام اللبناني، الذي طالب بمحاسبة الجناة فوراً وإقفال الحضانة.