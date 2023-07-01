الأمم المتحدة تستنكر وتدين حرق المصحف الشريف في السويد

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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن استنكاره وإدانته لحرق المصحف الشريف في السويد، مُؤكِّدًا ضرورة العمل لمُواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، لمناقشة الإساءة التي تعرض لها القرآن الكريم من شخص عراقيّ يقيم في مملكة السويد.

وقال وزير الخارجية العراقي - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم السبت "إنَّ هذه الأعمال تثير وتنمي مشاكل متعددة بين دول العالم الإسلاميّ والمجتمعات الأوروبيَّة، التي تقع فيها هذه الأحداث والمواقف، وهذه الأعمال بدورها تغذّي ظاهرة الإسلاموفوبيا والأفكار المتطرفة والإرهابيَّة وتزرع الكراهيَّة والعنف في عموم بلدان العالم".

وشدد حسين على ضرورة العمل دوليًا لمحاربة هذه الأفكار التي تؤدي للإساءة للمقدسات ورموزها وحرق الكتب السماويّة ومنها القرآن الكريم.