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BBC

الفاتيكان يرسل مبعوثا لأوكرانيا أملا" في تحقيق سلام عادل"

03:39 م الإثنين 05 يونيو 2023
الفاتيكان يرسل مبعوثا لأوكرانيا أملا" في تحقيق سلام عادل"

البابا فرنسيس

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روما - (د ب ا)

يزور الكاردينال ماتيو زوبي، المبعوث الذي عينه بابا الفاتيكان البابا فرنسيس لأوكرانيا، كييف اليوم الاثنين.

وقال الفاتيكان إن المبعوث سوف يتواجد في العاصمة الأوكرانية اليوم وغدا الثلاثاء "للانصات بعناية لأوكرانيا بشأن احتمالات تحقيق سلام عادل".

وأضاف الفاتيكان أنه يريد دعم "لفتات الانسانية" من شأنها أن تساعد في الحد من التوترات.

وكان البابا قد كلف زوبي، وهو أيضا رئيس مؤتمر الأساقفة الإيطاليين، بترأس مهمة في أوكرانيا مطلع هذا الشهر.

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الفاتيكان أوكرانيا البابا فرنسيس

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