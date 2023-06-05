الفاتيكان يرسل مبعوثا لأوكرانيا أملا" في تحقيق سلام عادل"
روما - (د ب ا)
يزور الكاردينال ماتيو زوبي، المبعوث الذي عينه بابا الفاتيكان البابا فرنسيس لأوكرانيا، كييف اليوم الاثنين.
وقال الفاتيكان إن المبعوث سوف يتواجد في العاصمة الأوكرانية اليوم وغدا الثلاثاء "للانصات بعناية لأوكرانيا بشأن احتمالات تحقيق سلام عادل".
وأضاف الفاتيكان أنه يريد دعم "لفتات الانسانية" من شأنها أن تساعد في الحد من التوترات.
وكان البابا قد كلف زوبي، وهو أيضا رئيس مؤتمر الأساقفة الإيطاليين، بترأس مهمة في أوكرانيا مطلع هذا الشهر.
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