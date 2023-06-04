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BBC

مقتل شخص وإصابة 14 آخرين في حادث سير بجنوب إيطاليا

01:31 م الأحد 04 يونيو 2023
مقتل شخص وإصابة 14 آخرين في حادث سير بجنوب إيطاليا

جثة - أرشيفية

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روما - (د ب ا):

لقى شخص حتفه وأصيب 14 آخرون في حادث بين حافلة وخمس سيارات على طريق سريع بمدينة نابولي بجنوب إيطاليا اليوم الأحد، وفقا لما قالته أجهزة خدمات الطوارئ.

ويشار إلى الضحية هو أحد سائقي السيارات. وكانت الحافلة تقل 38 راكبا على طريق ايه 16 في منطقة فاليسكاردا في إقليم افيلينو.

ووفقا للمعلومات الأولية، تصادمت ثلاث سيارات. وبعد ذلك صدمت الحافلة إحدى السيارات، وانقلبت وانزلقت على جسر. وتجرى التحقيقات بشأن الحادث.

وتم استخدام رافعة لرفع الحافلة. وجرى نقل المصابين من ركاب الحافلة إلى مستشفى قريب.

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مقتل شخص حادث سير إيطاليا

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