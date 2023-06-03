أمريكا تحذر من خطورة الصراع في مضيق تايوان
سنغافورة- (د ب أ)
حذر وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن اليوم السبت، من أن الصراع في مضيق تايوان سيكون "مدمرا"، فيما انتقد عدم رغبة الصين لإجراء محادثات.
وأضاف أوستن في "حوار شانجري-لا" وهو مؤتمر أمني، نظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في سنغافورة أن العالم بأسره، لديه مصلحة، في الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان.
وتابع أن "أمن ممرات الملاحة التجارية وسلاسل التوريد العالمية يعتمد عليه(مضيق تايوان). وأيضا حرية الملاحة بمختلف أنحاء العالم. لا ترتكبوا خطأ: الصراع في مضيق تايوان سيكون مدمرا".
وأضاف أن أمريكا "مصرة" على الحفاظ على السلام والأمن في المنطقة، وتابع "وكذلك عدد من البلدان الأخرى بمختلف أنحاء العالم وأن هذا العدد ما زال ينمو".
وفي رده على خطابه، في سنغافورة، ذكر متحدث باسم الوفد الصيني، جينج جيانفينج أن أمريكا تواصل سياسة الهيمنة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وأضاف أن أمريكا تثير مواجهة بين التكتلات، طبقا لوسائل إعلام صينية.
وتابع أن أمريكا توسع عملية نشرها للقوات وتجري تدريبات عسكرية منتظمة، وتقوض السلام والاستقرار.
وكان أوستن قد طلب من نظيره الصيني، لي شانجفو أن يجتمعا على هامش المؤتمر. غير أن الجانب الصيني رفض.
وقبل المحادثات، قال لي إن الصين تحتفظ بالحق في استخدام القوة لدمج تايوان في أراضيها، مع الاستمرار في السعي إلى "إعادة التوحيد السلمي".
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