إعلان

BBC

بوتين: المجتمع المسلم الروسي يحافظ على القيم الأسرية

07:04 م الأربعاء 28 يونيو 2023

بوتين

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

موسكو- (د ب ا)

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، على أهمية الدور الذي يلعبه المجتمع المسلم في روسيا، في تعزيز السلام بين مختلف الأعراق والأديان والحفاظ على القيم الأسرية.

ووفقا لما أوردته قناة" آر تي عربية" اليوم، توجه بوتين بالتهنئة للمسلمين بحلول عيد الأضحى، جاء ذلك خلال زيارته مدينة دربند في داغستان الروسية لبحث قضايا التنمية السياحية في منطقة شمال القوقاز.

وشهدت المدينة إجراءات أمنية مشددة، حيث تم نشر أنظمة دفاع جوي استعدادا لوصول الرئيس بوتين إلى المدينة.

وتقع المدينة على الساحل الغربي لبحر قزوين وتشير المدونات التاريخية إلى أنها أقدم مدن روسيا وإحدى أقدم مدن العالم، حيث يعود تاريخها إلى الألف الرابع قبل الميلاد.

سوق مصراوى

الرئيس الروسي بوتين المجتمع المسلم في روسيا عيد الأضحى روسيا

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

برن تتمسك برفضها إرسال دبابات سويسرية إلى أوكرانيا
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market