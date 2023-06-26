العاهل الأردني يدعو إلى خفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية

عمان - (بي بي سي)

دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال استقباله في عمّان مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربرا أ. ليف إلى "خفض التصعيد" في الأراضي الفلسطينية.

وقال الديوان الملكي في بيان له إنّ الملك عبد الله، وخلال استقباله المسؤولة الأمريكية في قصر الحسينية شدّد على ضرورة "إيقاف أية إجراءات أحادية الجانب من شأنها زعزعة الاستقرار وتقويض فرص تحقيق السلام".

ويشهد شمال الضفة الغربية منذ الإثنين تصعيداً أسفر عن سقوط نحو عشرين قتيلاً، غالبيتهم فلسطينيون، في عمليات توغّل إسرائيلية وهجمات شنّها فلسطينيون وأخرى نفّذها مستوطنون إسرائيليون، ما يرفع عدد القتلى إلى أكثر من مائتين جراء هجمات ومواجهات وعمليات عسكرية منذ مطلع يناير.

كما جدّد الملك عبد الله الثاني تأكيده على "ضرورة العمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حلّ الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلّة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

وكان مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك حذّر الجمعة من أنّ الوضع في الضفة الغربية "قد يخرج عن السيطرة".