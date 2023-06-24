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BBC

الخارجية الأمريكية تؤكد "التنسيق الوثيق" مع الحلفاء بشأن الأحداث في روسيا

06:02 م السبت 24 يونيو 2023
الخارجية الأمريكية تؤكد "التنسيق الوثيق" مع الحلفاء بشأن الأحداث في روسيا

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن

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وكالات

أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن أن واشنطن ستبقى على "تنسيق وثيق" مع حلفائها بشأن الأحداث في روسيا في أعقاب التمرّد المسلح الذي أطلقته مجموعة فاغنر ضد القيادة العسكرية.

وكتب بلينكن عبر تويتر "تحدثت اليوم الى وزراء خارجية دول مجموعة السبع ومسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي للبحث في الوضع الراهن في روسيا. الولايات المتحدة ستبقى على تنسيق وثيق مع الحلفاء والشركاء مع تطور الوضع".

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أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكية روسيا واشنطن

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