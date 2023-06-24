الخارجية الأمريكية تؤكد "التنسيق الوثيق" مع الحلفاء بشأن الأحداث في روسيا
وكالات
أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن أن واشنطن ستبقى على "تنسيق وثيق" مع حلفائها بشأن الأحداث في روسيا في أعقاب التمرّد المسلح الذي أطلقته مجموعة فاغنر ضد القيادة العسكرية.
وكتب بلينكن عبر تويتر "تحدثت اليوم الى وزراء خارجية دول مجموعة السبع ومسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي للبحث في الوضع الراهن في روسيا. الولايات المتحدة ستبقى على تنسيق وثيق مع الحلفاء والشركاء مع تطور الوضع".
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