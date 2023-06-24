جروسي يبحث مع مسؤولين روس سبل حماية محطة زابوريجيا النووية

موسكو - (د ب أ):

أجرى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفاييل جروسي، مفاوضات مع مسؤولين روس، اليوم الجمعة بشأن حماية محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية التي تسيطر عليها موسكو بجنوب البلاد.

ووصف جروسي على تويتر المباحثات التي جرت في جيب كلينينجراد الروسي المطل على بحر البلطيق بأنها "اجتماع عُقد في وقت مناسب". ولم يقدم تفاصيل.

وتبادلت روسيا موسكو وكييف الاتهامات بتعريض السلامة النووية بالمحطة للخطر. وتقع محطة زابوريجيا النووية بالقرب من خط المواجهة، وسبق أن تعرضت من قبل للقصف مرات عدة، ما يثير مخاوف دولية من وقوع حادث نووي.

أعلنت وكالة الطاقة النووية الروسية "روساتوم" بعد المباحثات مع جروسي، أن روسيا تدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاتخاذ خطوات ملموسة لمنع القوات الأوكرانية من قصف المحطة النووية.

وقالت إن رئيس روساتوم، ألكسي ليخاتشيف، أطلع جروسي على الإجراءات المتخذة من جانب روسيا لضمان سلامة المحطة.

وأعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مؤخرا أن روسيا لغمت محطة الطاقة وخططت لشن هجوم إرهابي هناك، مطالبا بتسليم المحطة.

وترفض القيادة في موسكو ذلك، وتتهم كييف بتعمد قصف المحطة.

وزار جروسي محطة الطاقة في منطقة زابوريجيا المحاصرة الأسبوع الماضي لبلورة فكرة عن الوضع الأمني هناك، بعد تدمير سد كاخوفكا قبل نحو أسبوعين.

وقبل وقوع الكارثة، كانت أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا تتحصل على مياه التبريد الخاصة بها من خزان كاخوفكا، الذي يتعرض للجفاف الآن. غير أن إمدادات المياه في مبردات محطة الطاقة ستستمر لعدة أشهر.