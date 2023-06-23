إطلاق سراح 13 مواطنا أفغانيا من سجون كراتشي
كابول- (د ب أ)
أعلنت القنصلية الأفغانية في مدينة كراتشي الباكستانية، أنه تم إطلاق سراح 13 مواطنا أفغانيا على الأقل من سجون المدينة ونقلهم إلى أفغانستان، عبر حدود "تشامان" على التوالي.
ونقلت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الجمعة، عن القنصلية الأفغانية قولها أمس الخميس، في بيان صحفي إنه تم إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين من سجن "منطقة مالير" وسجن "كراتشي المركزي".
وطبقا لإحصائيات صادرة عن القنصلية الأفغانية في كراتشي، فقد تم إطلاق سراح حوالي 2367 سجينا أفغانيا، من بينهم نساء وأطفال، من مختلف السجون، في إقليم السند ونقلهم إلى أفغانستان حتى الآن.
كانت الشرطة الباكستانية وهيئات معنية ذات صلة أخرى، قد استأنفت مؤخرا قمع اللاجئين الأفغان، في إسلام آباد وروالبندي ومدن رئيسية أخرى في باكستان.
وعلى مدى اليومين الماضيين، احتجزت الشرطة بشكل تعسفي وسجنت مئات من المهاجرين الأفغان، بسبب عدم تقديم تصاريح إقامة أو تأشيرات قانونية.
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