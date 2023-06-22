حاكم دبي يقرر الإفراج عن 650 سجينا من مختلف الجنسيات بمناسبة عيد الأضحى

دبي - ( د ب أ )

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قرارا بالعفو عن 650 سجينا من جنسيات مختلفة، ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة بدبي، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال المستشار عصام الحميدان، النائب العام لإمارة دبي إن القرار يهدف لإدخال السعادة على قلوب وأبناء وعائلات المشمولين بالعفو في هذه المناسبة.

وأوضح أن النيابة العامة بدأت التنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي لإنهاء إجراءات الإفراج عن المشمولين بالعفو.