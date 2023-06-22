إسرائيل تصدر قرار لبناء 13 ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية

رام الله - (د ب أ)

قالت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، اليوم الخميس، إن الحكومة الإسرائيلية صادقت على بناء 13 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية منذ بداية العام الجاري.

ونددت الوزارة ، في بيان صحفي، بإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بناء ألف وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "عيليه" في رام الله، وإطلاق يد المستوطنين وجمعياتهم لنشر مزيد من البؤر الاستيطانية العشوائية.

واعتبرت الوزارة أن "عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان والمستوطنات والدعوات لتوطين مليوني مستوطن في الضفة الغربية سياسة إسرائيلية رسمية تندرج في إطار تكريس جرائم ضم الضفة وفرض القانون الإسرائيلي عليها دون الإعلان عن ذلك".

ونبهت إلى سياسة إسرائيل في "إحلال المستوطنين وشق الطرق الاستيطانية التي تربط المستوطنات ببعضها، وتحولها إلى تجمع استيطاني ضخم يرتبط بالعمق الإسرائيلي، بما يؤدي إلى تقطيع أوصال الضفة، وفصل القدس عن محيطها الفلسطيني".

واتهمت الخارجية الفلسطينية إسرائيل بأنها "تواصل بشكل ممنهج تدمير أية فرصة لتطبيق حل الدولتين، وتغلق الباب أمام أية فرصة للحلول السياسية للصراع، وتستغل فشل المجتمع الدولي في تطبيق قرارات الشرعية الدولية".

وكان نتنياهو أعلن أمس الدفع فورا لتخطيط بناء قرابة 1000 وحدة سكنية جديدة بالقرب من موقع عملية إطلاق نار نفذها شابان فلسطينيان في مستوطنة "عيلي" في عمق الضفة الغربية قبل يومين وأدت إلى مقتل أربعة إسرائيليين.