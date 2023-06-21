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السعودية تستنكر "العدوان الإسرائيلي" على جنين

11:46 ص الأربعاء 21 يونيو 2023
السعودية تستنكر "العدوان الإسرائيلي" على جنين

السعودية

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الرياض - (د ب أ)

استنكرت المملكة العربية السعودية "العدوان الإسرائيلي" على مدينة جنين في الضفة الغربية، معربة عن تعازيها لأهالي "الشهداء".

وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان ليل الأربعاء عن "إدانة واستنكار المملكة للتصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخرها العدوان على مدينة جنين الثلاثاء، مما أدى إلى سقوط ضحايا أبرياء وإصابة آخرين".

وأكدت الخارجية السعودية رفض المملكة التام "لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات خطيرة"، معربةً عن "خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب فلسطين، وأمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين".

واقتحمت القوات الإسرائيلية جنين، الإثنين، ما أسفر عن استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة عدد آخر، بينما أصيب جنود إسرائيليون جراء تصدي فلسطينيين لمدرعات جيش الاحتلال بالعبوات الناسفة.

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