روسيا تشن موجة من الهجمات بطائرات الدرون على أوكرانيا

كييف - (د ب ا)

شنت روسيا موجة من الهجمات بطائرات الدرون على أوكرانيا، استهدف معظمها كييف، وذلك في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء.

وقالت هيئة الأركان العام للقوات المسلحة الأوكرانية إن الدفاعات الجوية دمرت 28 من بين 30 طائرة درون من طراز شاهد إيرانية الصنع، أطلقتها روسيا.

وقال سيرغي بوبكو، رئيس الإدارة العسكرية في كييف إنه تم إسقاط 20 طائرة درون حول العاصمة فقط، وفقا للمعلومات الأولية.

وكتب بوبكو في تطبيق تليجرام " هجوم جوي كبير آخر على العاصمة" وأضاف" هذا ثاني هجوم بطائرات الدرون الإيرانية على كييف منذ بداية الشهر و الأول خلال الـ18 يوما الماضية".

ولم ترد معلومات حول وقوع خسائر مادية أو بشرية.

وقالت هيئة الأركان إن مدينة زابوريجيا بشرق أوكرانيا تعرضت لهجوم بسبعة صواريخ من طراز اس -300. ومازال يتم حصر الأضرار الناجمة عن القصف.

كما تعرضت مدينة لفيف بغرب أوكرانيا، التي لم تتعرض لهجمات بصورة كبيرة خلال الحرب المستمرة منذ نحو 16 شهرا، لهجمات جوية.

وقال عمدة المدينة اندري سادوفي إن عدة انفجارات وقعت خلال الليل.