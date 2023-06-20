استمرار البحث عن الغواصة السياحية المفقودة في موقع حطام سفينة تيتانيك

لندن - (بي بي سي)

تجري عملية بحث وإنقاذ كبرى في المحيط الأطلسي، إثر فُقدان غواصة كانت تُقلّ سائحين لمشاهدة حطام السفينة تيتانيك، وعلى متنها طاقمها.

وقالت قوات خفر السواحل الأمريكية إن الاتصال انقطع بالغواصة المفقودة بعد حوالي ساعة و45 دقيقة من بدء رحلتها إلى الأعماق.

وأكدت شركة أوشن غيت المالكة للغواصة إن جميع الخيارات تُدرس في الوقت الراهن لإنقاذ خمسة أشخاص على متن الغواصة.

وتبلغ تكلفة التذكرة 250 ألف دولار مقابل تلك الرحلة التي تمتد لثمانية أيام، شاملة الغوص إلى الموقع الذي استقر فيه حطام السفينة الأسطورية تيتانيك على عمق 3800 متر.

وتجري عملية البحث والإنقاذ بمشاركة وكالات حكومية، وقوات البحرية الأمريكية والكندية، وشركات تعمل في أعماق البحار.

ويستقر حطام تيتانيك على بعد حوالي 700 كيلومتر من جنوب سان جونز بالقرب من نيوفاوندلاند بينما تُدار عملية الإنقاذ من ولايتي بوسطن وماساتشوستس.

ويُعتقد أن الغواصة المفقودة هي "تيتان" المملوكة لشركة "أوشن غيت"، وهي بحجم الشاحنة وتتسع لخمسة أشخاص، وعادة ما تكون مجهزة عند الغطس بأكسجين يكفي من على متنها لمدة أربعة أيام.

وقال أدميرال المؤخرة موغر، من خفر السواحل الأمريكي، في مؤتمر صحفي: "نتوقع أن يكون لدينا ما يتراوح بين 70 و96 ساعة في الوقت الراهن".

وأضاف أن طائرتين وغواصة وحوامات تحمل معدات مسح بالموجات الصوتية (سونار) شاركت في البحث عن الغواصة، لكنه أشار إلى أن المنطقة التي يجري البحث فيها "بعيدة" مما يجعل العمليات صعبة.

وقال الأدميرال موغر إن فرق الإنقاذ "تتعامل مع المفقودين كما لو كانوا ذويهم" ويفعلون كل ما في وسعهم لإعادة من كانوا على متن الغواصة "إلى منازلهم آمنين".

ومن بين المفقودين على متن الغواصة رجل الأعمال الملياردير والمستكشف البريطاني هاشم هاردنغ.

وقال هاردينغ على حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة به عطلة نهاية الأسبوع الماضي إنه "فخور بالإعلان أخيرا" عن أنه سيكون على متن الرحلة إلى حطام السفينة تيتانيك، لكنه أضاف أنه بسبب "أسوأ شتاء في نيوفاوندلاند منذ 40 عاما، قد تكون هذه الرحلة هي الأولى والوحيدة الآهلة إلى تيتانيك في 2023 ".

وكتب بعد ذلك: "باتت أوضاع الطقس مواتية بعض الشيء، وسنحاول الغوص غدا".

وفي بيانها، قالت أوشن غيت: "تركيزنا منصبّ على أعضاء طاقم الغواصة وعلى عائلاتهم".

وأضافت الشركة: "نتقدم بعميق الشكر للمساعدات الكبيرة التي تلقيناها من وكالات حكومية عديدة ومن شركات تعمل في أعماق البحار، في جهودنا لاستعادة الاتصال مع الغواصة المفقودة".

وتروّج "أوشن غيت" لرحلاتها الاستكشافية في أعماق البحار عبر الغاطسة المصنوعة من ألياف الكربون، باعتبارها "فرصة للخروج من روتين الحياة اليومية ومشاهدة شيء استثنائي".

ووفقًا لموقع الشركة على الإنترنت، لا تزال رحلة استكشافية واحدة جارية في الوقت الراهن بينما تخطط الشركة لبعثتين في يونيو/ حزيران 2024.

وعادة ما تُقلّ الغواصة الاستكشافية رُبانا، وثلاثة سائحين، فضلا عن "خبير محتوى" كما تسمّيه الشركة.

وتُبحر الرحلة الاستكشافية، التي مدتها ثمانية أيام، من منتجع نيوفاوندلاند، الواقع على مسافة 600 كيلومتر من موقع حطام السفينة تيتانيك. وتستغرق كل غطسة كاملة لحطام تيتانيك حوالي ثماني ساعات، بما في ذلك الوقت المستغرق في رحلتَي النزول والصعود.

وتمتلك شركة أوشن غيت ثلاث غواصات، بينها واحدة فقط - هي الغواصة تيتان - هي المؤهلة للغطس على عُمق كاف للوصول إلى حُطام السفينة تيتانيك.

وتزن الغاطسة تيتان حوالي 10,432 كيلوغراما، بحسب الموقع الإلكتروني لشركة أوشن غيت. وتستطيع الغواصة تيتان أن تصل إلى عُمق أربعة آلاف متر تحت سطح الماء، مُحمّلة بوسائل داعمة للحياة تكفي خمسة أشخاص لمدة تصل إلى 96 ساعة.

وقال مالك الغواصة المفقودة لبي بي سي إن سفينة تسمى بولار برنس، تستخدم لنقل الغواصات إلى موقع الحطام، شاركت في الرحلة الاستكشافية.

وذكر ديفيد بوغ ، مراسل شبكة سي بي إس الذي سافر في الغواصة تيتان العام الماضي ، لبي بي سي بعض المشكلات التي من المحتمل أن يواجهها كل من طاقم الغواصة والطاقم الأرضي، قائلا إنه "لا توجد طريقة" حاليا للاتصال بالسفينة.

وقال بوغ: "عندما تكون سفينة الدعم فوق الغواصة مباشرة، يمكنهم إرسال واستقبال رسائل نصية قصيرة. ومن الواضح أن هؤلاء لم يعودوا يتلقون ردا".

وأضاف أنه نظرا لإغلاق الحاوية على الركاب بمسامير مثبتة من الخارج ، "لا توجد طريقة للهروب ، حتى لو صعدت إلى السطح بنفسك. لا يمكنك الخروج من الغواصة دون وجود طاقم من الخارج يسمح لك بذلك".

واصطدمت تيتانيك، التي كانت أكبر سفينة في ذلك الوقت، بجبل جليدي في رحلتها الأولى من ساوثهامبتون إلى نيويورك عام 1912. ومن بين 2200 من الركاب وأفراد الطاقم على متنها، توفي أكثر من 1500.

ومنذ العثور عليه في عام 1985، حظي حطام تيتانيك برحلات استكشافية كثيرة . ويستقر حطام تيتانيك في مكانين؛ حيث انفصلت مقدمة السفينة عن مؤخرتها واستقرت بعيدا عنها بنحو 800 متر.

وأُجري أول مسح رقمي بالحجم الكامل للحطام باستخدام خرائط أعماق البحار الشهر الماضي. ويُظهر المسح حجم السفينة بالإضافة إلى بعض التفاصيل الدقيقة مثل الرقم التسلسلي الموجود على إحدى المراوح.