نتنياهو يعتزم المضى قدما في تطبيق الاصلاحات القضائية المثيرة للجدل

تل آبيب - (د ب ا):

يعتزم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو المضى في تطبيق إصلاحاته المثيرة للجدل على النظام القضائي، على الرغم من الاحتجاجات التي استمرت أشهر.

واتهم نتنياهو المعارضة في مجلس الوزراء في القدس اليوم الأحد بالمماطلة في المفاوضات التي تتم بوساطة الرئيس إسحاق هرتسوج.

وقال إن السياسين المعارضين يائير لابيد وبيتي جانتس اختلقا الحوار، ولم يكن هدفهما التوصل لأرضية مشتركة مع الحكومة.

وقال نتنياهو " لذلك سوف نجتمع هذا الأسبوع ونتخذ خطوات عملية".

ومشيرا إلى فوزه في الانتخابات العام الماضي، أضاف أن ذلك سوف يتم وفقا" للتفويض الذي تلقيناه لاجراء تغيرات في النظام القضائي".

وحذر زعيم المعارضة يائير لابيد من أن قرار نتنياهو " يدمر الاقتصاد ويعرض والأمن للخطر ويقسم الشعب الإسرائيلي".

وكان نتنياهو قد قال في مارس الماضي إنه سوف يرجئ تطبيق خطة التعديل القضائي لعدة أسابيع في ظل الاحتجاجات والاضرابات العمالية المتزايدة.

وفي الأشهر التالية، أخفقت المفاوضات بين الحكومة والمعارضة في التوصل لاتفاق وسط.

وقال ممثلو المعارضة الأربعاء الماضي إنهم سوف يواصلون المفاوضات فقط في حال استكمال تشكيل هيئة لتعيين القضاة- لجنة الاختيار القضائية.

ويعد تعيين القضاة محور الاصلاح الذي تسعى الحكومة اليمينية والمحافظة لتمريرها.

ويسعى الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو لإضعاف صلاحيات المحكمة العليا، التي يتهمها بالتدخل المفرط في السياسة.

ومن بين أمور أخرى، تنص الاصلاحات على منح الحكومة صلاحية أكبر في تعيين القضاة، كما أن البرلمان سوف يتمكن من إلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة.

ويرى المنتقدون أن هذه الخطوة تمثل خطورة على الديمقراطية الاسرائيلية، وحذروا من أزمة قومية.

وكان عشرات الآلاف قد تظاهروا أمس السبت للاسبوع الـ24 على التوالي.