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نتنياهو: إسرائيل ترفض أي تفاهمات محدودة مع إيران

04:33 م الأحد 18 يونيو 2023
نتنياهو: إسرائيل ترفض أي تفاهمات محدودة مع إيران

بنيامين نتنياهو

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تل أبيب - (بي بي سي)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جلسة الحكومة الأسبوعية اليوم الأحد، أن حكومته تعارض أي "تفاهمات محدودة" أو ما قد يُوصف بـ "اتفاق مصغر" مع إيران، بشأن برنامجها النووي.

يأتي ذلك غداة تصريحات أدلى بها يولي إدلشتاين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، للقناة الـ 12 الإسرائيلية، قال فيها إن إسرائيل قد "تتعايش" مع التوصل إلى "مذكرة تفاهم" أو "اتفاق صغير"، بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الملف النووي، إذا ما تضمن ذلك "إشرافا صارما على برنامج طهران النووي".

ولكن نتنياهو أكد في تصريحاته اليوم، أن إسرائيل تعمل على منع التسلح النووي لإيران، وتعارض الاتفاق الذي توصلت إليه القوى الدولية معها في هذا الشأن عام 2015.

وشدد على أن موقف إسرائيل في هذا الصدد "أسهم في عدم العودة إلى ذلك الاتفاق".

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