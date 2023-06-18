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الرئيس الإيراني: لن نتجه أبدا نحو إنتاج أسلحة نووية رغم قدرتنا على ذلك

03:52 م الأحد 18 يونيو 2023
الرئيس الإيراني: لن نتجه أبدا نحو إنتاج أسلحة نووية رغم قدرتنا على ذلك

السيد إبراهيم رئيسي

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طهران - (د ب أ)

قال الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إن نجاح الصناعة النووية الإيرانية على الرغم من العقوبات يعتبر نموذجًا للصناعات الأخرى في البلاد.

وأضاف رئيسي، أثناء زيارته لمعرض إنجازات الصناعة النووية الايرانية، أن عزم علماء البلاد على تحويل المعرفة إلى قدرة في المجال النووي ساهم في إنقاذ ملايين الأشخاص اليوم من الأمراض وهو أحد أعظم درجات التكريم والافتخار في البلاد، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإٍسلامية (إرنا).

وقال رئيسي إن إنجازات الصناعة النووية تظهر حقيقة أن الشباب والعلماء في هذا البلد حوّلوا التهديدات والعقوبات إلى فرص للتقدم والتطور.

وأضاف الرئيس الإيراني أن إيران أعلنت مرارًا أنها لن تتجه أبدًا نحو إنتاج أسلحة نووية رغم قدرتها على ذلك.

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