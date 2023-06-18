الكرملين: إدراج توسيع "بريكس" على جدول أعمال القمة المقبلة في جنوب أفريقيا

موسكو - (د ب أ)

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في مقابلة مع قناة "آر تي" الروسية، أن توسيع "بريكس" سيكون مدرجا على جدول أعمال قمة المجموعة المقبلة المقرر عقدها في جنوب أفريقيا في أغسطس المقبل.

وقال بيسكوف إن " عددا من الدول أعرب عن نيته في الانضمام إلى بريكس بطريقة أو بأخرى. وهذا بالطبع حدث مثير للاهتمام، لأنه يشير إلى السلطة الدولية لهذه المجموعة التكاملية. ونتوقع أن تعقد قمة بريكس في أواخر أغسطس المقبل."، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية.

وأضاف المتحدث أن "توسيع (بريكس) سيكون مدرجا على جدول الأعمال، وأن الدول الأعضاء في بريكس ستناقش ذلك."

وقال بيسكوف "هناك بعض الفروق الدقيقة" فيما يتعلق بشكل التوسيع الذي سيكون من الأفضل اعتماده وما إذا كان ينبغي اعتماده على الإطلاق."

وأضاف المتحدث أن روسيا تشعر بالرضا لإظهار عدد متزايد من الدول اهتماما كبيرا بـ "بريكس".

وتضم مجموعة "بريكس" البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ، وتأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورج الروسية، وتحول اسمها من "بريك" إلى بريكس في 2011، بعد انضمام جنوب أفريقيا إليها، وتهدف هذه المجموعة الدولية إلى زيادة العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات المحلية، ما يقلل الاعتماد على الدولار.

ويعد تجمع "بريكس" أحد أكبر اقتصادات النمو في العالم. ويعتزم عدد من الدول الأخرى الانضمام إلى الكتلة الاقتصادية، منها الأرجنتين وإيران وإندونيسيا وتركيا ومصر.

وستستضيف جنوب أفريقيا، التي تولت رئاسة "بريكس" الدورية في الثاني/ يناير الماضي، قمة "بريكس" الـ 15، في أغسطس المقبل.