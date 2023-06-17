بايدن يأمل في لقاء الرئيس الصيني في الأشهر المقبلة

واشنطن - (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يأمل في لقاء الرئيس الصيني شي جين بينج في غضون الأشهر القليلة المقبلة، وأشار إلى أن قادة الصين لم يكونوا على علم بالتفاصيل المحيطة بمنطاد تجسس مزعوم أسقطته الولايات المتحدة في شباط/فبراير.

وأضاف بايدن في تصريحات للصحفيين اليوم السبت: "لدى الصين بعض الصعوبات المشروعة التي لا علاقة لها بالولايات المتحدة"، وتابع: "أعتقد أن أحد الأشياء التي سببها المنطاد لم تكن فى كثير منها مسألة إسقاطه. لكنني لا أعتقد أن القيادة كانت تعرف مكانه أو تعرف ما بداخله وتعرف ما كان يجري"، مضيفا: "أعتقد أنه كان محرجا أكثر مما كان مقصودا"، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت تصريحات بايدن قبل أن يستقل طائرة الرئاسة إلى فيلادلفيا لإلقاء خطاب لبدء حملة إعادة انتخابه لعام 2024 .

وتتزامن تصريحات بايدن مع رحلة قام بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى بكين للقاء كبار المسؤولين الصينيين في محاولة لخفض التوتر وتجنب الصراع المباشر بين أكبر اقتصادين في العالم. وتم تأجيل رحلة بلينكن الأصلية بعد الضجة التي أثيرت حول المنطاد ، الذي عبر الولايات المتحدة من الغرب إلى الشرق قبل أن تسقطه طائرة مقاتلة قبالة ساحل ساوث كارولينا.

والتقى بايدن وشي في بالي بإندونيسيا في نوفمبر الماضي.