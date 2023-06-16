الإمارات ترغب بالمشاركة.. بوتين يتحدث مع بن زايد عن مشروع واعد في مصر (فيديو)

وكالات:

تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، حول إقامة منطقة صناعية روسية في مصر، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك.

ونشرت الوكالة الروسية، مقطع فيديو على تلجرام، للمحادثة التي دارت بين الرئيس الروسي، ونظيره الإماراتي حول المشروع المصري.



وقال بوتين للرئيس الإماراتي، إن "هناك مشروع واعد فيما يخص مصر، إقامة منطقة صناعية هناك".

ورد الرئيس الإماراتي مقترحا أن يكون التعاون في المشروع مشتركاً بين روسيا ومصر والإمارات، لافتا إلى أن الإمارات لديها استثمارات كثيرة في مصر.

وقال الرئيس الروسي ردا على هذا المقترح: "يمكن أن نناقش هذا الموضوع مع الرئيس (المصري عبد الفتاح) السيسي"، ليرد الشيخ محمد بن زايد "فكرة جيدة جدا".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، بحث الرئيسان العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي، في إطار زيارة عمل يجريها ابن زايد إلى روسيا.

ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي العام الحالي، في الفترة الممتدة من 14 وحتى 17 يونيو 2023، ويركز على القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم ككل. واللافت في هذا الحدث الاقتصادي مشاركة الإمارات بصفة ضيف شرف لهذا العام.