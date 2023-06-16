نائب رئيس مجلس النواب اللبناني يقترح إجراء انتخابات نيابية مبكرة

بيروت- (د ب أ)

اقترح نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، إلياس بو صعب، على رئيس المجلس، نبيه بري، إجراء انتخابات نيابية مبكرة، إذا عجز المجلس عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وقال بو صعب، بعد لقائه مع بري، اليوم الجمعة، " تمنيت على بري أن نبدأ بالتفكير بانتخابات نيابية مبكرة، إذا عجِز المجلس الحالي عن انجاز الاستحقاق الرئاسي"، مشيراً إلى أن بري "لم يعترض على هذا الكلام وقال لنرى ما سوف يحصل في الفترة المقبلة".

وتابع بو صعب "ما عرفته من رئيس المجلس أن الحوار هو الباب الأفضل، ولكن إن كان الفرقاء لا يريدونه فهو مستعد للدعوة إلى جلسة جديدة لانتخاب رئيس".

يذكر أن ولاية رئيس الجمهورية اللبنانية السابق ميشال عون، كانت قد انتهت في 31 أكتوبر الماضي.

ودخل لبنان مرحلة الشغور الرئاسي. ولم يتمكن المجلس النيابي من انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد 12 جلسة خصصت لهذا الشأن، كان أولها في 29 سبتمبر 2022، وآخرها في 14 يونيو الحالي.

ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، عقب انتهاء جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية الأخيرة، إلى الكف عن تبادل الاتهامات بإطالة أمد الفراغ الرئاسي، والإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية وذلك بالتوافق وسلوك طريق الحوار.