إعلان

BBC

الاحتلال يستعد لشن حملة عسكرية واسعة ضد الضفة الغربية

01:25 م الجمعة 16 يونيو 2023
الاحتلال يستعد لشن حملة عسكرية واسعة ضد الضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن جيش الاحتلال قريب جداً من شن عملية عسكرية واسعة النطاق ستركز بشكل أساسي على المخيمات الفلسطينية في نابلس وجنين وطولكرم، إلى جانب اعتقال "مطلوبين" فلسطينيين.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإنه من المتوقع أن تركز القوات حول جمع الأسلحة والعبوات الناسفة التي بدأ تحضيرها في الأشهر الأخيرة في شمال الضفة الغربية، وكذلك الصواريخ من مختلف الأنواع.

ويريد جيش الاحتلال "استعادة الردع" ويستعد لعملية تركز بشكل أساسي على المخيمات الفلسطينية في شمال الضفة الغربية.

سوق مصراوى

قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطين الضفة الغربية

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل| بيان حكومي يحسم الجدل بشأن إيقاف خدمات المحافظ الإلكترونية لشركات الاتصالات