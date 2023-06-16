الاحتلال يستعد لشن حملة عسكرية واسعة ضد الضفة الغربية
وكالات
قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن جيش الاحتلال قريب جداً من شن عملية عسكرية واسعة النطاق ستركز بشكل أساسي على المخيمات الفلسطينية في نابلس وجنين وطولكرم، إلى جانب اعتقال "مطلوبين" فلسطينيين.
ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإنه من المتوقع أن تركز القوات حول جمع الأسلحة والعبوات الناسفة التي بدأ تحضيرها في الأشهر الأخيرة في شمال الضفة الغربية، وكذلك الصواريخ من مختلف الأنواع.
ويريد جيش الاحتلال "استعادة الردع" ويستعد لعملية تركز بشكل أساسي على المخيمات الفلسطينية في شمال الضفة الغربية.
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