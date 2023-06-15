السعودية تسهل وصول الحجاج اليمنيين من صنعاء

الرياض - ( د ب أ):

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية،اليوم الخميس ، تسهيل وصول الحجاج اليمنيين القادمين لأداء فريضة الحج لهذا العام من مطار صنعاء إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، أسوة ببقية المنافذ البرية والجوية مع اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم أن عملية التسهيل تأتي " انطلاقاً من حرص حكومة المملكة على تيسير رحلات حجاج بيت الله الحرام، وضمان سلامتهم وأمنهم، وامتداداً لدعم الشعب اليمني والرفع من معاناته وتحقيق آماله وتطلعاته في السلام والتنمية والازدهار، وتلبية لاحتياجات الشعب اليمني من المقيمين في مختلف مناطق اليمن في تسهيل أدائهم لمناسك الحج والعمرة".

ويأتي ذلك امتداداً لحرص المملكة على تيسير أداء فريضة الحج لليمنيين الراغبين في السفر عبر مطار صنعاء ضمن جهود ومبادرات وزارة الحج والعمرة الرامية لتسهيل أداء مناسك الحج والعمرة على الحجاج والمعتمرين من جميع الدول الإسلامية والعربية.

وأعلنت الخطوط الجوية اليمنية ، أمس الأربعاء، تدشينها رحلات جوية مباشرة بين مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي ومطاري جدة والمدينة المنورة في المملكة لنقل الحجاج وذلك لأول مرة منذ بدء الحرب في اليمن مطلع عام 2015.