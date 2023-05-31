ألمانيا تحظر عمل أربع قنصليات روسية عامة
برلين - (د ب أ):
أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم الأربعاء أن الحكومة الألمانية حظرت على روسيا تشغيل أربع قنصليات عامة في البلاد ردا على طرد موسكو موظفي دولة ألمان من روسيا.
وأوضح المتحدث أن من المقرر ألا يتم السماح لروسيا اعتبارا من نهاية العام الحالي سوى بتشغيل سفارتها في برلين بالإضافة إلى قنصلية واحدة من خمس قنصليات روسية موجودة في ألمانيا حتى الآن.
كانت وزارة الخارجية الروسية قررت مطلع الأسبوع وضع حد أقصى لعدد موظفي البعثات الدبلوماسية الألمانية والمنظمات الوسيطة في روسيا، وهو ما يعني أن عدة مئات من موظفي الدولة الألمان، مثل الدبلوماسيين والمدرسين والعاملين في معاهد "جوته" الثقافية، سيضطرون إلى مغادرة روسيا.
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