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مقتل فلسطيني بانفجار قنبلة في مخيم للاجئين جنوب لبنان

11:44 ص الأربعاء 31 مايو 2023
مقتل فلسطيني بانفجار قنبلة في مخيم للاجئين جنوب لبنان

فلسطين

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بيروت - (د ب أ)

أفاد مسعفون في لبنان بمقتل فلسطيني جراء انفجار قنبلة عن طريق الخطأ، داخل منزله في مخيم المية ومية شرق مدينة صيدا في جنوب لبنان .

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الأربعاء عن مسعفي جمعية الشفاء الطبية قولهم إنهم نقلوا الشاب إلى مستشفى حمود الجامعي في صيدا وهو في حالة حرجة، لكنه ما لبث أن فارق الحياة متأثرا بجروحه.

ويعيش أكثر من 450 ألف فلسطيني في لبنان مسجّلين لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ، ويواجهون مجموعة من القيود القانونية، بما في ذلك قيود تعيق توظيفهم.

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