أوكرانيا تعلن استعدادها لشن هجوم مضاد قوي على روسيا قريبا

وكالات

أعلن أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم السبت، أن بلاده باتت مستعدة لشن هجومها المضاد الذي طال انتظاره ضد القوات الروسية قريبا.

ولم يذكر دانيلوف موعداً، لكنه قال إن الهجوم لاستعادة الأراضي من قوات الاحتلال التابعة للرئيس فلاديمير بوتين يمكن أن يبدأ غدا أو بعد غد أو بعد أسبوع.

كما حذر من أن الحكومة الأوكرانية ليس لها الحق في ارتكاب أي خطأ في القرار، وذلك لأن هذه "فرصة تاريخية" لا يمكن خسارتها، بحسب تعبيره.

وذكرت "بي.بي.سي" أنه خلال المقابلة التي وصفتها "بالنادرة" مع دانيلوف تلقى رسالة هاتفية من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تستدعيه لحضور اجتماع لمناقشة الهجوم المضاد.

يشار إلى أن كييف كانت كثفت في الفترة الماضية، مطالباتها لحلفائها الغربيين بتكثيف إرسال المساعدات العسكرية وتسريعها، بغية إطلاق هجومها المذكور ضد القوات الروسية، من أجل استعادة المناطق المحتلة شرقا.

وعلى الرغم من أنها تلقت خلال السنة والنصف الماضية العديد من شحنات الأسلحة المتطورة من الغرب، من بينها دبابات ومدرعات، بالإضافة لتدريب عسكري غربي لقواتها، إلا أنها لم تعلنه حتى الآن.