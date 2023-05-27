بن زايد يدعو رئيس إسرائيل للمشاركة في قمة المناخ بالإمارات
أبوظبي-(د ب أ)
بعث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رسالة خطية إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج،تتضمن دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) الذي تستضيفه دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي خلال شهر نوفمبر المقبل.
ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم السبت، تسلم الرئيس هرتسوج الرسالة خلال استقباله محمد محمود آل خاجه، سفير دولة الإمارات لدى إسرائيل.
يشار إلى أن الإمارات وإسرائيل وقعتا على اتفاق لتطبيع العلاقات برعاية الولايات المتحدة في سبتمبر عام .2022
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