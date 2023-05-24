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الأمم المتحدة: نزوح أكثر من مليون شخص بسبب الصراع في السودان

08:02 م الأربعاء 24 مايو 2023
الأمم المتحدة: نزوح أكثر من مليون شخص بسبب الصراع في السودان

المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة

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نيروبي- (د ب أ)

أفادت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، بأن عدد النازحين داخل السودان بسبب القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، ارتفع إلى ما يربو على مليون شخص.

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن 319 ألف شخص آخرين فروا إلى الدول المجاورة.

واستقبلت مصر، الجارة الشمالية للسودان، أكبر نسبة من طالبي اللجوء بواقع أكثر من 132 ألف شخص.

واستقبلت تشاد نحو 80 ألف لاجئ، وجنوب السودان نحو 69 ألفا، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

وحتى قبل اندلاع الأزمة الحالية، كانت السودان إحدى أفقر الدول وأكثرها معاناة من عدم الاستقرار في العالم، حيث تضم 3.7 مليون نازحا داخل البلاد بسبب أزمات سابقة.

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