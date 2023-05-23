الخارجية الأمريكية: لا نشجع على تنفيذ هجمات داخل روسيا
وكالات
قالت الخارجية الأمريكية، إن الموقف العام للولايات المتحدة، هو عدم التشجيع على تنفيذ هجمات داخل روسيا.
وأضافت الخارجية الأمريكية، أن لديها شكوكا حول مصداقية التقارير الخاصة بشأن استخدام أسلحة قدمتها واشنطن إلى كييف، في الهجمات داخل الأراضي الروسية.
على الجانب الآخر، قالت وزارة الدفاع الروسية، إنها رصدت قاذفتين استراتيجيتين أميركيتين، بالقرب من الحدود الروسية في بحر البلطيق، مشيرة إلى أنها أرسلت مقاتلة روسية لاعتراض القاذفتين الأميركيتين من دخول أجوائها.
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