حقيقة صورة انفجار بالقرب من البنتاجون: أربكت الأمريكيين وهبطت بالبورصة

(وكالات):

لاقت صورة مزيفة يُزعم أنها تظهر انفجارًا بالقرب من مبنى البنتاغون تداولًا كبيرًا، الاثنين، وتم نشرها من قبل العديد من حسابات "تويتر" الموثقة، مما تسبب في إرباك الناس وأدى إلى انخفاض في سوق الأسهم.

وقال مراسل CNN، دوني أوسوليفان، إن ما حدث الاثنين "هو أن شخصًا ما، باستخدام حساب زعم أنه مرتبط بمنظمة بلومبرغ الإخبارية، نشر تلك الصورة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي وادعى أنه كان هناك نوع من الانفجار في البنتاغون".