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الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلي المسجد الأقصى

06:21 م الأحد 21 مايو 2023
الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلي المسجد الأقصى

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلي المسجد الأ

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أبوظبي - (د ب ا)
أدانت دولة الإمارات بشدة "اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية".
وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات التأكيد على "موقف دولة الإمارات الثابت بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى، ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه".
وشددت الوزارة في بيان اليوم الأحد "على أهمية احترام دور الأردن في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى".
ودعت الوزارة السلطات الإسرائيلية إلى "وقف التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة"، مؤكدة رفض دولة الإمارات "لكافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والتي تهدد بالمزيد من التصعيد".
وشددت الوزارة على أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك "وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

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