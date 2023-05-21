السعودية تستنكر اقتحام مسؤول إسرائيلي للمسجد الأقصى

الرياض - (د ب أ):

أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاقتحام مسؤول إسرائيلي لباحة المسجد الأقصى صباح اليوم الأحد.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن "هذه الممارسات الممنهجة تُعد تعدياً صارخاً لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، واستفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم".

وحملت الوزارة "قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه التجاوزات".