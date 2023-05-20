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BBC

البيت الأبيض: بايدن يلتقي زيلينسكي غدا في اليابان

10:04 م السبت 20 مايو 2023
البيت الأبيض: بايدن يلتقي زيلينسكي غدا في اليابان

البيت الأبيض

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هيروشيما - (د ب أ):

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيعقد اجتماعا مع نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، غدا الأحد، في اليابان.

وأوضح بيان صادر عن البيت الأبيض، اليوم السبت، أن بايدن سيجتمع مع زيلنسكي في تمام الساعة 2:15) مساء بالتوقيت المحلي لليابان، وكما سيجتمع أيضا مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول في تمام الساعة 1:30) مساء) بالتوقيت المحلي، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

ومن المقرر أن يعقد بايدن مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة (6:15) مساء بالتوقيت المحلي.

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