البيت الأبيض: بايدن يلتقي زيلينسكي غدا في اليابان

هيروشيما - (د ب أ):

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيعقد اجتماعا مع نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، غدا الأحد، في اليابان.

وأوضح بيان صادر عن البيت الأبيض، اليوم السبت، أن بايدن سيجتمع مع زيلنسكي في تمام الساعة 2:15) مساء بالتوقيت المحلي لليابان، وكما سيجتمع أيضا مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول في تمام الساعة 1:30) مساء) بالتوقيت المحلي، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

ومن المقرر أن يعقد بايدن مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة (6:15) مساء بالتوقيت المحلي.