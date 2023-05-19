السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى

الرياض- (د ب أ)

أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الجمعة، عن إدانة المملكة العربية السعودية لاقتحام المسجد الأقصى من قبل أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية وأعضاء من الكنيست، تحت حراسة من الأمن الإسرائيلي.

وأكدت الوزارة رفض المملكة القاطع لمثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية، ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).