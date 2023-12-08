وزير خارجية الأردن: إسرائيل لن تحصل على الأمن ما لم يحصل عليه الفلسطينيون

كتب- محمود عبدالرحمن:

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إننا ندين مقتل المدنيين في السابع من أكتوبر لكن إسرائيل تتحدى المجتمع الدولي.

وأضاف وزير الخارجية الأردني، نعتقد أن هناك واجبا أخلاقيا على المجتمع الدولي لوقف قتل المدنيين الفلسطينيين في غزة، موضحا أن مجلس الأمن لم يتحمل مسؤولياته بخصوص الوضع في غزة حتى الآن.

وتابع الصفدي، أن إسرائيل لن تحصل على الأمن ما لم يحصل عليه الفلسطينيون، مضيفا أن سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لن تؤدي إلى تحقيق الأمن لإسرائيل، مشيرا إلى عدم الدخول في نقاش حول إدارة غزة قبل وقف الأعمال العدائية.

وأكمل وزير الخارجية الأردني، نحن بحاجة إلى آلية بجداول زمنية للتوصل إلى سلام دائم ومستدام في الشرق الأوسط، موضحا أن هناك حرب دائرة أيضا في الضفة الغربية وأكثر من 300 هجوم شنه المستوطنون منذ السابع من أكتوبر، قائلا "لن نسمح أبدا بنزوح الفلسطينيين خارج أرضهم".

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إنه ليس من المقبول استخدام المساعدات الإنسانية كأداء لعقاب أهالي غزة.

وأضاف وزير الخارجية، أنه ينبغي وقف القتال الآن في غزة وبعدها يمكن الحديث عن التوصل لحل للقضية الفلسطينية، موضحا أن بعض الأعضاء في مجلس الأمن يقفون ضد الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة ولا نفهم لماذا وهذا أمر غير مقبول.

وتابع الأمير فيصل بن فرحان، أننا نشعر بخيبة أمل كبيرة لعدم تحمل مجلس الأمن مسؤولياته بخصوص غزة.

وقالت مندوبة قطر بالأمم المتحدة، إن دول مجلس التعاون تحمل إسرائيل المسؤولية القانونية عن اعتداءاتها المتكررة التي طالت المدنيين الأبرياء.

وأضافت مندوبة قطر في كلمة لها أمام مجلس الأمن اليوم الجمعة، أن دول مجلس التعاون ترفض وصف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة على أنه دفاع عن النفس، موضحة أن دول مجلس التعاون ترفض الإجراءات التي تهدف إلى تهجير سكان غزة.

وتابعت مندوبة قطر بالأمم المتحدة، أن دول مجلس التعاون تعرب عن قلقها إزاء توقف العديد من المنظمات الإنسانية عن العمل في غزة بسبب نقص الوقود، مشيرة إلى أن دول مجلس التعاون تشيد بنجاح جهود دول الوساطة التي أفضت إلى هدنة إنسانية.

وقالت المندوبة، إن دول مجلس التعاون تدعو المجلس إلى اعتماد القرار المقدم من الإمارات باسم المجموعة العربية، بوقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة وزيادة الدعم الإنساني العاجل إلى وكالات الأمم المتحدة العاملة في غزة، مشيرة إلى أن دول مجلس التعاون تدعم مبادرة السعودية والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية إلى إحياء السلام بالشرق الأوسط بالتعاون مع مصر والأردن.

وقال ممثل فرنسا بالأمم المتحدة، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي ونكرر مطالبتنا بهدنة إنسانية فورية.

ودعا ممثل فرنسا في كل كلمة له أمام مجلس الأمن اليوم الجمعة، حركة حماس وكل الفصائل الأخرى إلى إطلاق سراح كافة الأسرى بدون شروط.

من جانبه قال مندوب الولايات المتحدة، إن واشنطن لا تدعم دعوات الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

وأضاف مندوب الولايات المتحدة في كلمة له أمام مجلس الأمن اليوم الجمعة، أن ما لا يمكن أنكاره أنه إذا تخلت إسرائيل عن سلاحها فسوف تستمر حماس في احتجاز الأسرى، موضحا أن حماس ليس لديها الرغبة في السلام أو حل الدولتين.

وتابع مندوب الولايات المتحدة، أنه على إسرائيل أن تحترم القانون الدولي وأن تقلل سقوط الضحايا المدنيين إلى الحد الأدنى، وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة والامتناع عن الإضرار بالأعيان المدنية كالمستشفيات، مشيرا إلى أن أمريكا فتحت المجال لدخول المساعدات الإنسانية لغزة بالمشاركة مع قطر ومصر.