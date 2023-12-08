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BBC

البحرية البريطانية: كيان مجهول يأمر سفينة بتغيير مسارها في البحر الأحمر

01:22 م الجمعة 08 ديسمبر 2023

البحرية البريطانية

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مصراوي

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الجمعة، أنها تلقت بلاغات عن أن كيانا مجهولا، ويصف نفسه بأنه السلطات اليمنية أصدر أمرا لسفينة بتغيير مسارها في جنوب البحر الأحمر.

وأضافت الهيئة في بيان أنها نصحت السفن الموجودة في المنطقة المحيطة بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مريب.

ويوم الأحد الماضي، كشفت مصادر أمنية بحرية أن سفينة لنقل البضائع السائبة تعرضت لهجوم من طائرتين مسيرتين على الأقل أثناء إبحارها في البحر الأحمر.

البحرية البريطانية البحر الأحمر سفينة لنقل البضائع السائبة هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية

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