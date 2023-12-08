السفارة الأمريكية ببغداد: نحتفظ بحق الدفاع عن النفس وحماية موظفينا بأي مكان في العالم

قالت السفارة الأمريكية في بغداد بالعراق لقناة الجزيرة، إنه تم استهداف السفارة بصواريخ عدة فجر اليوم، دون وقوع أي إصابات ولا تزال التقييمات جارية.

وحثت السفارة الأمريكية في بغداد تحث الحكومة العراقية على حماية الدبلوماسيين بعد الهجوم الصاروخي على المنطقة الخضراء.

ولفتت |السفارة الأمريكية في بغداد، إلى أنه لم تتبن أي جهة مسؤولية الهجوم لكن المؤشرات تدل على أن عناصر موالية لإيران نفذته.

وأكدت أنها تحتفظ بحق الدفاع عن النفس وحماية موظفيها في أي مكان بالعالم.

وأعلنت وكالة ويترز للأنباء سماع دوي انفجارات فجر اليوم بالقرب من السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء ببغداد في العراق

وأفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، بوقوع قصف صاروخي بمحيط السفارة الامريكية بالعراق.

ولفتت مراسلة القاهرة إلى سقوط عشرات القذائف استهدفت المنطقة الخضراء في بغداد، وسقوط قذائف هون داخل مقر جهاز الأمن الوطني بالعراق.