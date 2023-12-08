الخارجية البريطانية: نؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها مع التقيد بالقانون الدولي

مصراوي

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إن بريطانيا تقف مع إسرائيل في حقها بالدفاع عن نفسها وعليها التقيد بالقانون الدولي الإنساني.

وتابع وزير الخارجية البريطاني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي الخميس: "ناقشنا مستقبل فلسطين بعد الحرب الحالية وتنشيط السلطة الفلسطينية، وسنضع خطة تتيح لها الأخذ بزمام الأمور، ونود السماح لوصول الصليب الأحمر إلى الرهائن الذين تحتجزهم حماس">

وأشار وزير الخارجية البريطاني: "إذا لم يتم إيقاف حرب بوتين في أوكرانيا فسوف يخوضها في منطقة آخرى".