الدفاع السعودية: سقوط طائرة "إف-15 إس إيه" ومقتل طاقمها

الرياض- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم الخميس، عن سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع (إف-15 إس إيه)، ومقتل طاقمها.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي في بيان له " أن حادث سقوط الطائرة وقع عند الساعة (1250) ظهر اليوم الخميس بالتوقيت المحلي، وذلك أثناء قيامها بمهمة تدريبية روتينية بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران (شرق) المملكة".

وأوضح" أن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث الذي نتج عنه مقتل طاقم الطائرة الجوي".