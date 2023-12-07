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BBC

أطباء بلا حدود: لأول مرة عدد الشهداء يفوق الجرحى في مستشفى الأقصى

11:39 ص الخميس 07 ديسمبر 2023

منظمة أطباء بلا حدود الدولية

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(مصراوي)

قالت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الخميس، إنه لأول مرة يتجاوز عدد الشهداء عدد الجرحى وذلك بعد وصول أعداد كبيرة من الشهداء إلى مستشفى الأقصى الذي تدعمه المنظمة، حيث وصل 115 شهيدًا أمس إلى مستشفى الأقصى.

وأفادت أطباء بلا حدود، أن مستشفى الأقصى أصبح ممتلئ بجثامين الشهداء، داعية إسرائيل لوقف القصف العشوائي لقطاع غزة وحماية المدنيين والبنية التحتية.

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة أن المستشفيات في شمال قطاع غزة خرجت جميعًا عن الخدمة، إضافة لعدم توافر أي من المنظمات الإغاثية في شمال القطاع وسط تحوله لمنطقة منكوبة.

منظمة أطباء بلا حدود مستشفى الأقصى الشهداء إسرائيل وقف القصف العشوائي

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