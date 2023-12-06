الاحتلال: تعليق العمليات العسكرية في بعض المناطق في غزة

(مصراوي)



أعلن المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي، اليوم الأربعاء، أنه تم تعليق العمليات العسكرية في بعض مناطق قطاع غزة حتى يتزود السكان بحاجاتهم الإنسانية، حسب تصريحاته.

وصرح ليفي، أنه سيتم إعمار قطاع غزة من جديد بعد تحقيق هدف إسرائيل في القضاء على حركة المقاومة الفلسطينية حماس في غزة، قائلًا إن هدف إسرائيل هو تحقيق النصر المبين على حماس، وإطلاق سراح الأسرى المحتجزين.

وقال ليفي، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمل بكثافة في شمال قطاع غزة، زاعمًا أن قوات الاحتلال تمكنت من قتل أكثر من 6000 من مقاتلي كتائب القسام.

وتجدد القصف في قطاع غزة وتبادل العمليات العسكرية بين كتائب القسام وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد هدنة استمرت 7 أيام تم تمديدها ليومين.