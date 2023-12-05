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BBC

مسؤول أمريكي: واشنطن حريصة على تجنب أي مواجهة علنية مع إسرائيل حول الحرب بغزة

08:00 م الثلاثاء 05 ديسمبر 2023

البيت الأبيض

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مصراوي

نقلت محطة "CNN" الأمريكية عن مسؤول في إدارة الرئيس جو بايدن، اليوم الثلاثاء، تصريحات يؤكد فيها أن البيت الأبيض يشعر بقلق عميق بشأن تطور العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب غزة.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن البيت الأبيض حريص على تجنب أي مواجهة علنية مع إسرائيل بشأن عمليتها العسكرية في غزة.

وأكد أن المحادثات بشأن تجنب تكرار ما فعلته إسرائيل في شمال غزة بالجنوب كانت صعبة وحازمة.

وكان متحدث باسم البيت الأبيض قال إنه من السابق لأوانه تقديم تقييم شامل للمرحلة الحالية من القتال في غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل سمعت من الإدارة الأمريكية بصوت عال توقعاتها لاحترام القانون الدولي واتخاذ خطوات تقلل الخسائر بين المدنيين.

وأوضح ان البيت الأبيض رأى خطوات اتخذتها إسرائيل في الأيام الأخيرة لإخطار المدنيين بشأن العمليات البرية الوشيكة.

البيت الأبيض جو بايدن العمليات العسكرية الإسرائيلية إسرائيل غزة طوفان الأقصى

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