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BBC

حماس: حاخامات إسرائيل أباحوا للجنود اغتصاب الفلسطينيات وقتل الأطفال

07:37 م الثلاثاء 05 ديسمبر 2023

حاخامات إسرائيل أباحوا للجنود اغتصاب الفلسطينيات

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مصراوي

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان خلال مؤتمر صحفي في بيروت، مساء اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 16 ألف شهيد ارتقوا في العدوان الإسرائيلي على غزة .

وأشار حمدان إلى أن مجازر الاحتلال المروعة تكشف سلوكه الانتقامي من حجم خسائره البشرية في غزة، موضحا أن المجازر النازية لا تقتصر فقط على القطاع بل امتدت إلى الضفة الغربية والقدس.

وأكد حمدان أنه رغم كل الادعاءات الأمريكية، فإنه لا توجد أماكن آمنة في غزة، لافتا إلى أن أهداف نتنياهو وجيشه غير قابلة للتحقيق بل مقدمة لهزيمته ومحاكمته.

وأوضح أنه بعد أكثر من 60 يوما من الحرب لم يستطع نتنياهو انتزاع صورة انتصار في غزة، مؤكدا أنه لا تفاوض إلا بوقف العدوان على القطاع.

ولفت حمدان إلى أن من الواضح أن نتنياهو لا يهتم بحياة الأسرى في غزة، منوّها إلى أن كل من يعطل المساعدات إلى القطاع هو شريك في الجريمة التي تحدث فيه.

ودعا الأونروا ومنظمة الصحة العالمية إلى تحمل مسؤوليتها تجاه الفلسطينيين في غزة، وكذلك وجه مناشدته إلى الدول العربية والإسلامية لكسر الحصار على القطاع وتقديم المساعدات.

ولفت حمدان إلى أن الحاخامات اليهود سمحوا للجنود باغتصاب غير اليهوديات وقتل الأطفال، محملا نتنياهو المسؤولية عن حياة الأسرى الإسرائيليين وعن عرقلة إتمام صفقة التبادل.

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