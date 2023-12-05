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BBC

المقاومة تعلن تفخيخ ونسف منزل تحصن به عدد من جنود الاحتلال في غزة

06:26 م الثلاثاء 05 ديسمبر 2023

كتائب القسام

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مصراوي

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، تفخيخ ونسف منزل تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال.

وتابعت كتائب القسام، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء: "تمكن مجاهدونا من تفجير حقل ألغام أعد مسبقاً بـ ٤ عبوات تلفزيونية (مضادة للأفراد) بعدد من جنود الاحتلال، وإيقاعهم بين قتيل وجريح في محور شرق خانيونس".

وأضافت كتائب القسام :"تمكن مجاهدو القسام بمحور شرق خانيونس من تفخيخ، ونسف منزل تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بعبوة برميلية وعدد من عبوات الـ TBG مما أدى لانهيار المبنى بشكل كامل".

كتائب القسام جنود الاحتلال حماس خانيونس

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