المقاومة تعلن تفخيخ ونسف منزل تحصن به عدد من جنود الاحتلال في غزة
مصراوي
أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، تفخيخ ونسف منزل تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال.
وتابعت كتائب القسام، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء: "تمكن مجاهدونا من تفجير حقل ألغام أعد مسبقاً بـ ٤ عبوات تلفزيونية (مضادة للأفراد) بعدد من جنود الاحتلال، وإيقاعهم بين قتيل وجريح في محور شرق خانيونس".
وأضافت كتائب القسام :"تمكن مجاهدو القسام بمحور شرق خانيونس من تفخيخ، ونسف منزل تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بعبوة برميلية وعدد من عبوات الـ TBG مما أدى لانهيار المبنى بشكل كامل".
🔻🔻🔻— رضوان الأخرس (@rdooan) December 5, 2023
الآن
كتائب القسام تبث مشاهد من عملية رصد واستطلاع لخيام تموضع العدو الصهيوني قام بها مجاهدوها قبل تنفيذ عملية زراعة العبوات وتفجيرها في القوات الصهيونية المتواجدة في المكان.
#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/Or5oM6HDAO
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