حقوقيون يطالبون هولندا بوقف تصدير قطع غيار مقاتلات "إف 35" إلى إسرائيل

(مصراوي)

ناشدت منظمات حقوقية في هولندا، اليوم الاثنين، بوقف تصدير أجزاء مقاتلات "إف 35" إلى إسرائيل.

تصدر المطالبات بوقف تصدير أجزاء المقاتلات، محامون أعربوا عن تخوفاتهم في أن يستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي تلك المقاتلات في شن غاراته على قطاع غزة.

ويأتي ذلك مع تخوفات تراود المنظمات الحقوقية، في أن قرار توريد قطع غيار مقاتلات "إف 35" يجعل هولندا متورطة في ما وصفته بجرائم حرب إسرائيل على غزة.

وظهرت المطالبات بوقف التصدير لقطع غيار مقاتلات "إف 35" في لاهاي مع مناشدة المحامون الحقوقيون في المحكمة بإصدار أمر قضائي يحظر تصدير قطع غيار مقاتلات "إف 35" المخزنة في مستودع في بلدة فونسدريخت.