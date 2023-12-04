إيران: مجلس الأمن الدولي أصبح رهينة لدى الولايات المتحدة

(مصراوي)

اعتبرت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن مجلس الأمن الدولي أصبح رهينة لدى الولايات المتحدة في قضية غزة، متهمة إياه بالعجز عن إحلال السلام الدولي في قطاع غزة.

واستنكرت الخارجية الإيرانية تصريحات واشنطن عن عدم رغبتها في اتساع رقعة الصراع في غزة في الوقت الذي تدعم فيه تلك الحرب.

وأشارت إيران إلى ارتباط أمن المنطقة ببعضه معتبرًا إياه متكامل، واستمرار الجرائم الإسرائيلية في غزة يمنع السلام والأمن الإقليميين.

كما نفت الخارجية الإيرانية مزاعم إرسال مسيرات لليمن، قائلة إنها تكهنات لا أساس لها من الصحة تهدف لصرف أنظار العالم عن الجرائم بغزة.

ونفت طهران أيضًا اتهامات واشنطن لإيران بتورطها في استهداف سفن إسرائيلية، معتبرة تلك الاتهامات غير صحيحة وبلا قيمة.

وحذرت الخارجية الإيرانية من أي استهداف للمصالح الإيرانية وقواتها الاستشارية في سوريا، قائلة إن أي هجوم لن يبقى دون رد.

وتحدثت الخارجية الإيرانية، عن سعي أطراف لتوفير أمن للاحتلال الإسرائيلي عبر حضورها العسكري في بحار ومضائق المنطقة.

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي دعى اليوم إلى تشكيل تحالف من مختلف قارات العالم للدفاع عن الشعب الفلسطيني أمام ما وصفها الجرائم الصهيونية.