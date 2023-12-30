الأونروا: مئات آلاف الفلسطينيين بجنوب غزة يتناولون وجبة كل يومين أو ثلاثة

مصراوي

قال عدنان أبو حسنة المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة لمنظمة الأمم المتحدة "الأونروا"، اليوم السبت، إن الأوضاع في غزة كارثية للغاية ولا يمكن لمدينة رفح استيعاب كل سكان القطاع.

وأوضح أبو حسنة خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة مباشر"، أنهم بحاجة إلى مواصلة قوافل الإغاثة إلى مدينة غزة لأن هناك مجاعة حقيقية، مشيرا إلى أن مئات الآلاف من الفلسطينيين قد يتناولون وجبة كل يومين أو ثلاثة في جنوب القطاع.

وأكد أبو حسنة أن هناك انتشار للعديد من الأوبئة حاليا في غزة بسبب الحرب الإسرائيلية، لافتا إلى انهيار المنظومة الصحية والبيئية في القطاع وسط تخوفات من انتشار "الكوليرا".